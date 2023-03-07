Ступак резко высказалась о работе чиновников, однако была вынуждена удалить свой пост

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова раскритиковала работу спортивных чиновников в Сосногорске, ставшем отправной точкой для ее карьеры.

«С уходом моих тренеров лыжные гонки совсем в упадке… Детей, которые занимались с ними, пришлось раскидывать кого куда. Как так получается, что «у руля» оказались люди, которые ничего не построили, но все порушили», - написала спортсменка в своих соцсетях.

Позже этот пост был ей удален, а Юлия пояснила, что сделать это попросили ее первые тренеры, и она уважает их решение.

Напомним, Ступак практически полностью пропустила текущий сезон по состоянию здоровья. Российские лыжники не были допущены к участию в международных соревнованиях.