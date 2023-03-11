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Норвежские лыжники заняли первые десять мест в марафоне в Хольменколлене

Итог отстранения россиян.
11 марта 2023 14:47
автор: Максим Скороходов

В Хольменколлене завершился мужской марафон на 50 км свободным стилем в рамках 11 этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

Первые десять мест остались за представителями сборной Норвегии. Выиграл Симен Крюгер, опередив на 5,7 сек. Ханса Холунда, ставшего вторым, и на 12,6 секунд Мартина Нюэнегета, занявшего третье место.

Отметим, что пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо финишировал седьмым с отставанием в 1 минуту и 45,1 секунды от победителя.

14 марта лыжники побегут классические спринтерские гонки.

источник: «Советский спорт»
Норвежские лыжники заняли первые десять мест в марафоне в Хольменколлене
Итог отстранения россиян.
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