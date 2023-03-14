Лыжники Шистад и Клебо выиграли спринты на этапе Кубка мира в Драммене

Норвежские лыжники Кристин Шистад и Йоханнес Клебо стали победителями в спринтерских гонках классическим стилем на 12-м этапе Кубка мира в норвежском Драммене.
Шистад преодолела свою дистанцию за 2 минуты 49,39 секунды. Второй стала шведская спортсменка Йонна Сундлинг, отставшая на 1,22 секунды, третьей - норвежка Тириль Венг (+1,83).
Пятикратный олимпийский чемпион Клебо прошел дистанцию за 2 минуты 31,68 секунды. Второе место занял его соотечественник Эрик Валнес (+1,79), третье - француз Ришар Жув (+2,13).
13-й этап Кубка мира пройдет в шведском Фалуне 17-19 марта.