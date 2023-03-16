ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Спортсмены из 40 регионов России и зарубежных стран примут участие в X Югорском лыжном марафоне

Более 2300 спортсменов из 40 регионов России уже зарегистрировались на юбилейный Х Югорский лыжный марафон.
16 марта 2023 15:00

Наибольшее число участников из Югры, Свердловской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы. Марафон будет иметь статус международного – на участие в гонке уже заявились спортсмены из Казахстана и Словакии.

За месяц до Югорского лыжного марафона на старт зарегистрировалось уже 2340 человек, из которых 681 участник намерен пройти дистанцию 50 км свободным стилем, 149 – 50 км классическим стилем. Еще 757 лыжников зарегистрировались на полумарафон, остальные – на самую короткую дистанцию 5 км.

Рейтинг регионов по наибольшему количеству участников марафона ожидаемо возглавляет Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, от которого уже зарегистрировались 1400 человек. На втором месте по количеству «марафонцев» - Свердловская область, ее будут представлять 255 спортсменов, Тюменскую область представят 119 лыжников. Замыкают топ-5 регионов Москва с Московской областью и Ямало-Ненецкий автономный округ – по 96 спортсменов, они лишь на 3 человека опередили представителей Пермского края. Традиционные «лыжные» сибирские регионы – Томская, Омская и Новосибирская области – представили 78, 34 и 36 спортсменов соответственно.

География марафона охватывает всю Россию: самый восточный участник Югорского лыжного марафона приедет в Ханты-Мансийск из Камчатского края, самый западный – из Санкт-Петербурга. В марафоне примут участие иностранные спортсмены: 9 лыжников из Казахстана и один из Словакии. Самому молодому участнику гонки – год, самому возрастному – 83 года. Мужчин заявилось на старт вдвое больше, чем женщин.

Организаторы марафона рассчитывают, что число участников еще вырастет. «Мы ждем, что на старт выйдет более трех тысяч лыжников из разных регионов и стран, – регистрация продолжается», - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при партнерстве с банком «Открытие». В этом году марафон состоится 7-8 апреля, в первый день соревнования пройдут на дистанции 50 км классическим стилем, во второй – гонка на все остальные дистанции свободным стилем. Регистрация на марафон открыта на сайте ugraloppet.ru до 6 апреля.

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2023 - РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра», информационно-аналитический портал siapress.ru и «Русское Радио Ханты-Мансийск».

источник: «Советский спорт»
Спортсмены из 40 регионов России и зарубежных стран примут участие в X Югорском лыжном марафоне
Более 2300 спортсменов из 40 регионов России уже зарегистрировались на юбилейный Х Югорский лыжный марафон.
16.03.2023 15:00
Лыжный спорт
Лыжники Шистад и Клебо выиграли спринты на этапе Кубка мира в Драммене
Норвежские спортсмены побеждают на домашнем этапе Кубка мира.
14.03.2023 18:10
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Трех лыжниц на финише 50-километрового марафона Кубка мира разделило полсекунды
Победительницей стала норвежка Рагниль Хага.
12.03.2023 15:05
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Норвежские лыжники заняли первые десять мест в марафоне в Хольменколлене
Итог отстранения россиян.
11.03.2023 14:47
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Ступак резко высказалась о работе чиновников, однако была вынуждена удалить свой пост
Ступак резко высказалась о работе чиновников, однако была вынуждена удалить свой пост
На родине лыжницы практически развалили детский спорт.
07.03.2023 11:04
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
Сборная Норвегии выиграла медальный зачет чемпионата мира по лыжным гонкам
На счету норвежцев – 16 медалей разного достоинства.
05.03.2023 16:58
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Голберг победил в классическом марафоне на чемпионате мире-2023, Клебо - второй
Соревнования проходили в Планице.
05.03.2023 16:39
Лыжный спорт
Большунов стал победителем гонки на 50 км в рамках «Чемпионских высот»
Конкуренцию лидеру сборной смог составить только Алексей Червоткин.
05.03.2023 12:17
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
Степанова, которой стало плохо на масс-старте: Доехала до финиша, потому что не привыкла сдаваться
Олимпийская чемпионка упала на снег и корчилась от боли.
04.03.2023 15:49
Лыжный спорт
автор: Артур Гичунцев
Степановой стало плохо на финише, ее унесли с трассы на носилках (видео)
Олимпийская чемпионка упала на снег и корчилась от боли.
04.03.2023 13:33
Лыжный спорт
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика