Степанова не выступит в первых гонках чемпионата России, есть риск пропустить весь турнир

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова пропустит первые гонки чемпионата России по лыжным гонкам, который начнется 18 марта в Тюмени.

«Первые гонки чемпионата России в Тюмени я пропускаю. Если медицина и тренер дадут добро - побегу оставшиеся. Неприятно пропускать соревнования, к которым готовишься весь год, но я бегу лишь когда совершенно здорова», - написала Степанова в телеграм-канале.

Добавим, что чемпионат России начнется с классических спринтов. Турнир будет проходить по 26 марта включительно.