Непряева выиграла квалификацию спринта ЧР, ее сестра стала второй

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Наталья Непряева выиграла квалификацию женского спринта в рамках чемпионата России в Тюменской области.
Спортсменка преодолела дистанцию за 4.41,8 минуты. Второй финишировала ее младшая сестра Дарья, уступившая победительнице 11,9 секунды. Замкнула тройку Мария Истомина (+14,0).
Добавим, что Непряева является действующей обладательницей Большого Хрустального Глобуса.
Чемпионат России. Тюмень.
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 4.41,8.
2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — отставание 11,9 секунды.
3. Мария Истомина (Пермский край) +14,0.
источник: «Советский спорт»