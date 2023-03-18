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Непряева выиграла квалификацию спринта ЧР, ее сестра стала второй

Турнир проходит в Тюменской области.
18 марта 2023 09:43
автор: Александр Шульгин

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Наталья Непряева выиграла квалификацию женского спринта в рамках чемпионата России в Тюменской области.

Спортсменка преодолела дистанцию за 4.41,8 минуты. Второй финишировала ее младшая сестра Дарья, уступившая победительнице 11,9 секунды. Замкнула тройку Мария Истомина (+14,0).

Добавим, что Непряева является действующей обладательницей Большого Хрустального Глобуса.

Чемпионат России. Тюмень.
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 4.41,8.
2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — отставание 11,9 секунды.
3. Мария Истомина (Пермский край) +14,0.

источник: «Советский спорт»
Непряева выиграла квалификацию спринта ЧР, ее сестра стала второй
Турнир проходит в Тюменской области.
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