«Когда пошли на последний круг, чувствовала, что могу бороться». Пантрина - о серебре в скиатлоне ЧР

Серебряный призер чемпионата России в скиатлоне Елизавета Пантрина поделилась эмоциями от гонки в Тюмени.

Отметим, что 21-летняя лыжница смогла на последних метрах дистанции обогнать Анастасию Кулешову и стать второй.

«Когда пошли на заключительный круг, то почувствовала, что могу бороться до конца. Силы вроде и покидали, но все равно могла рывок выдать на последнем подъёме. Так оно и вышло – смогла догнать Кулешова и обогнать на финише», — заявила Пантрина после финиша.

Напомним, что победу в скиатлоне одержала Наталья Непряева.