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Большунов выиграл второе золото на чемпионате России, опередив в раздельной гонке Тимашова

Преимущество не подавляющее.
21 марта 2023 11:39
автор: Максим Скороходов

В Тюмени прошла мужская раздельная лыжная гонка свободным стилем на 15 км в рамках открытого чемпионата России.

Победу в ней одержал Александр Большунов, который превзошел на 12,8 секунды Антона Тимашова, ставшего вторым.

Бронзу завоевал Алексей Червоткин (+27,9), на 15,6 секунды опередивший Ивана Якимушкина.

22 марта лыжники побегут на чемпионате России командные спринтерские гонки.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень.

Мужчины. 15 км. Свободный стиль

1. Александр Большунов – 34.51,1.
2. Антон Тимашов – отставание 12,8.
3. Алексей Червоткин +27,9.
4. Иван Якимушкин +43,5.
5. Андрей Мельниченко +1.01,7.
6. Евгений Белов +1.05,8...

источник: «Советский спорт»
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