Большунов выиграл второе золото на чемпионате России, опередив в раздельной гонке Тимашова

В Тюмени прошла мужская раздельная лыжная гонка свободным стилем на 15 км в рамках открытого чемпионата России.
Победу в ней одержал Александр Большунов, который превзошел на 12,8 секунды Антона Тимашова, ставшего вторым.
Бронзу завоевал Алексей Червоткин (+27,9), на 15,6 секунды опередивший Ивана Якимушкина.
22 марта лыжники побегут на чемпионате России командные спринтерские гонки.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2023
Тюмень.
Мужчины. 15 км. Свободный стиль
1. Александр Большунов – 34.51,1.
2. Антон Тимашов – отставание 12,8.
3. Алексей Червоткин +27,9.
4. Иван Якимушкин +43,5.
5. Андрей Мельниченко +1.01,7.
6. Евгений Белов +1.05,8...
источник: «Советский спорт»