Большунов выиграл второе золото на чемпионате России, опередив в раздельной гонке Тимашова

В Тюмени прошла мужская раздельная лыжная гонка свободным стилем на 15 км в рамках открытого чемпионата России.

Победу в ней одержал Александр Большунов, который превзошел на 12,8 секунды Антона Тимашова, ставшего вторым.

Бронзу завоевал Алексей Червоткин (+27,9), на 15,6 секунды опередивший Ивана Якимушкина.

22 марта лыжники побегут на чемпионате России командные спринтерские гонки.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень.

Мужчины. 15 км. Свободный стиль

1. Александр Большунов – 34.51,1.

2. Антон Тимашов – отставание 12,8.

3. Алексей Червоткин +27,9.

4. Иван Якимушкин +43,5.

5. Андрей Мельниченко +1.01,7.

6. Евгений Белов +1.05,8...