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Елена Вяльбе: FIS заставляет лыжников из России осудить СВО ради возвращения на турниры

В эти дни в Тюмени проходит чемпионат страны.
21 марта 2023 13:33
автор: Александр Поволоцкий

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила возможное возвращение своих подопечных на международные старты.

Отметим, что главный тренер национальной команды рассказала о разговоре с главой FIS Йоханом Элиашем.

«Помимо того, что они предлагают нейтральный статус наших спортсменов, они еще все-таки толкают на эту дорожку все федерации и говорят, что им необходимо, чтобы эти люди подтвердили, что не поддерживают СВО. Ребят, но это точно никак», — цитируют Вяльбе «РИА Новости».

Напомним, что в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать атлетов из России и Беларуси на международные старты.

источник: «РИА Новости»
Елена Вяльбе: FIS заставляет лыжников из России осудить СВО ради возвращения на турниры
В эти дни в Тюмени проходит чемпионат страны.
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