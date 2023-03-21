Елена Вяльбе: FIS заставляет лыжников из России осудить СВО ради возвращения на турниры

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила возможное возвращение своих подопечных на международные старты.

Отметим, что главный тренер национальной команды рассказала о разговоре с главой FIS Йоханом Элиашем.

«Помимо того, что они предлагают нейтральный статус наших спортсменов, они еще все-таки толкают на эту дорожку все федерации и говорят, что им необходимо, чтобы эти люди подтвердили, что не поддерживают СВО. Ребят, но это точно никак», — цитируют Вяльбе «РИА Новости».

Напомним, что в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать атлетов из России и Беларуси на международные старты.