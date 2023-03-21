Губерниев считает, что участие биатлонисток в ЧР по лыжным гонкам повысило интерес к соревнованиям

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на участие биатлонисток на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.

Напомним, что биатлонистки соревновались в классической гонке с раздельным стартом. Лучший результат показала Екатерина Носкова. Она финишировала 21-й.

«Участие биатлонисток в лыжном чемпионате здорово повысило интерес к первенству! Лыжные гонки собирают большую телевизионную аудиторию и почти догоняют по рейтингам биатлон», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Чемпионат завершится в воскресенье, 26 марта.