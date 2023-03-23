Непряева завершила выступление на чемпионате России в Тюмени

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева досрочно завершила выступление на чемпионате России по лыжным гонкам.

Ранее стало известно, что спортсменка и Александр Большунов пропустят эстафетную гонку.

«Наташа из-за болезни не побежит не только эстафету, но и последнюю гонку на 30 км. Чемпионат России в Тюмени для нее закончен», – цитируют «РИА Новости» тренера сборной России Юрий Бородавко.

Отметим, что Непряева выиграла на соревнованиях спринт и скиатлон.

Чемпионат России завершится в воскресенье, 26 марта.