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Сборная Тюменской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам

Спортсменки выступают дома.
24 марта 2023 10:02
автор: Максим Скороходов

Сборная Тюменской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам.

Золото завоевали Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина.

Второе место осталось за первой командой Татарстана (+13,3 сек) в составе Дарьи Непряевой, Лидии Горбуновой и Анной Трошиной.

Бронзу завоевала сборная Приволжского федерального округа (+24.1), за которую выступали Мария Козекаева, Анастасия Кулешова, Мария Истомина и Екатерина Никитина. Отметим, что Истомина шла первой на третьем этапе, но упала на спуске.

25 марта лыжницы побегут 30-километровый классический марафон.

источник: «Советский спорт»
Сборная Тюменской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам
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