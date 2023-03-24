Сборная Тюменской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам.

Банк «Открытие»: подготовлена программа развлечений для зрителей Югорского лыжного марафона

Катание на собачьих упряжках, дегустация северной кухни в чумах и хаски-терапия – все это ждет зрителей юбилейного Х Югорского лыжного марафона, партнером которого выступил банк «Открытие» (входит в группу ВТБ). Организаторы подготовили для болельщиков и участников марафона насыщенную и разнообразную программу развлечений.