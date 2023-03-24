Сборная Тюменской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам.
Золото завоевали Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина.
Второе место осталось за первой командой Татарстана (+13,3 сек) в составе Дарьи Непряевой, Лидии Горбуновой и Анной Трошиной.
Бронзу завоевала сборная Приволжского федерального округа (+24.1), за которую выступали Мария Козекаева, Анастасия Кулешова, Мария Истомина и Екатерина Никитина. Отметим, что Истомина шла первой на третьем этапе, но упала на спуске.
25 марта лыжницы побегут 30-километровый классический марафон.
источник: «Советский спорт»