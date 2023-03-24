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Норвежские лыжники выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Лахти

В составе победителей бежали Йоханнес Клебо и Эрик Валнес.
24 марта 2023 19:37
автор: Александр Евграфов

Сборная Норвегии стала победителем командного спринта свободным стилем на последнем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти. В составе победителей участвовали Йоханнес Клебо и Эрик Валнес. Они преодолели дистанцию в 10 км за 16 минут 28,29 секунды.

Вторыми стали итальянские лыжники Франческо Де Фабиани и Федерико Пеллегрино (отставание 0,68 секунды), третье место у второй сборной Норвегии в составе Харальда Амундсена и Синдре Скара (+2,67).

У женщин с результатом 18 минут 47,78 секунды победили шведки Эмма Рибом и Йонна Сундлинг. Второе место у норвежек Юлие Мюре и Анне Калво (+4,57). Третьими стали Лаура Гиммлер и Колетта Ридцек (+5,12) из Германии.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила россиян и белорусов от соревнований в этом сезоне.

источник: «Советский спорт»
Норвежские лыжники выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Лахти
В составе победителей бежали Йоханнес Клебо и Эрик Валнес.
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