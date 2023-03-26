Иван Якимушкин: Решил пропустить марафон на чемпионате страны, чтобы лучше выступить в финале КР

Российский лыжник Иван Якимушкин рассказал, почему не принимает участие в марафоне классического стиля на чемпионате страны.

Гонка проходит в эти минуты. После 25 км в марафоне лидирует Сергей Устюгов.

«Нахожусь в зале, на тренировке, решил пропустить марафон по соображениям состояния, всё равно накопилась усталость после гонок. Мы приняли решение, что лучше пропустить эту гонку, чтобы как можно лучше выступить в финале Кубка России», — заявил Якимушкин на своей странице в социальных сетях.

Добавим, что Якимушкин на чемпионате России завоевал золото в эстафете и две бронзы — в скиатлоне и командном спринте.