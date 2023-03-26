ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Иван Якимушкин: Решил пропустить марафон на чемпионате страны, чтобы лучше выступить в финале КР

Соревнования проходят в Тюмени.
26 марта 2023 10:00
автор: Александр Поволоцкий

Российский лыжник Иван Якимушкин рассказал, почему не принимает участие в марафоне классического стиля на чемпионате страны.

Гонка проходит в эти минуты. После 25 км в марафоне лидирует Сергей Устюгов.

«Нахожусь в зале, на тренировке, решил пропустить марафон по соображениям состояния, всё равно накопилась усталость после гонок. Мы приняли решение, что лучше пропустить эту гонку, чтобы как можно лучше выступить в финале Кубка России», — заявил Якимушкин на своей странице в социальных сетях.

Добавим, что Якимушкин на чемпионате России завоевал золото в эстафете и две бронзы — в скиатлоне и командном спринте.

источник: «Советский спорт»
Иван Якимушкин: Решил пропустить марафон на чемпионате страны, чтобы лучше выступить в финале КР
Соревнования проходят в Тюмени.
26.03.2023 10:00
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Клебо выиграл спринт на финальном этапе Кубка мира в Лахти
В тройке лучших швед Халварссон и норвежец Валнес.
25.03.2023 16:59
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Норвежка Шистад победила в спринте на финальном этапе Кубка мира
Тройку лучших дополнили шведка Сундлинг и норвежка Венг.
25.03.2023 16:39
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Кулешова победила в масс-старте по лыжным гонкам на чемпионате России в Тюмени 
Лыжная гонка на 30 км состоялась 25 марта.
25.03.2023 10:57
Лыжный спорт
автор: Глеб Шевяков
Норвежские лыжники выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Лахти
В составе победителей бежали Йоханнес Клебо и Эрик Валнес.
24.03.2023 19:37
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Сборная Тюменской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам
Спортсменки выступают дома.
24.03.2023 10:02
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Непряева завершила выступление на чемпионате России в Тюмени
Соревнования проходят на стадионе «Жемчужина Сибири».
23.03.2023 15:20
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Непряева и Большунов пропустят эстафеты на чемпионате России в Тюмени
Соревнования завершатся 26 марта.
23.03.2023 13:00
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Банк «Открытие»: подготовлена программа развлечений для зрителей Югорского лыжного марафона
Катание на собачьих упряжках, дегустация северной кухни в чумах и хаски-терапия – все это ждет зрителей юбилейного Х Югорского лыжного марафона, партнером которого выступил банк «Открытие» (входит в группу ВТБ). Организаторы подготовили для болельщиков и участников марафона насыщенную и разнообразную программу развлечений.
23.03.2023 10:44
Лыжный спорт
FIS и IBU запретили использовать фторосодержащие средства для подготовки лыж
Обе организации настаивали на категорическом запрете таких мазей.
22.03.2023 14:01
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика