«После такой гонки можно и не заканчивать карьеру». Устюгов - после победы в марафоне на ЧР

Сергей Устюгов отреагировал на свою победу в классическом марафоне на чемпионате России, который проходил в Тюмени.

Отметим, что 30-летний лыжник преодолел 50 километров за 2 часа 14 минуты и 16 секунд.

«План работает, тренируемся дальше. Думаю, после такой гонки можно не заканчивать карьеру. Это мысли вслух. Посмотрим, как будет после гонки. Что случилось за последние полтора месяца? Снова влюбился в лыжные гонки», - .заявил Устюгов после гонки.

Отметим, что на чемпионате Сергей завоевал две золотых и одну серебряную медали.