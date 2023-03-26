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Клебо повторил рекорд Йохауг по количеству побед на этапах Кубка мира за один сезон

Спортсмен является четырехкратным обладателем «Большого хрустального глобуса».
26 марта 2023 15:17
автор: Александр Поволоцкий

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо повторил достижение соотечественницы Терезы Йохауг по количеству побед на Кубке мира за один сезон.

Напомним, что 26-летний спортсмен выиграл классический масс-старт на 20 км в Лахти. Клебо одержал 20-ю победу в сезоне. Столько же гонок выиграла Тереза в розыгрыше Кубка мира-2019/20.

Отметим, что больше 20 побед нет ни у одного лыжника.

Кроме того, Клебо выиграл девятую дистанционную гонку в текущем сезона. Столько же россиянин Александр Большунов выиграл в сезоне-2020/2021.

источник: «Советский спорт»
Клебо повторил рекорд Йохауг по количеству побед на этапах Кубка мира за один сезон
Спортсмен является четырехкратным обладателем «Большого хрустального глобуса».
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