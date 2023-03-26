Клебо повторил рекорд Йохауг по количеству побед на этапах Кубка мира за один сезон

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо повторил достижение соотечественницы Терезы Йохауг по количеству побед на Кубке мира за один сезон.

Напомним, что 26-летний спортсмен выиграл классический масс-старт на 20 км в Лахти. Клебо одержал 20-ю победу в сезоне. Столько же гонок выиграла Тереза в розыгрыше Кубка мира-2019/20.

Отметим, что больше 20 побед нет ни у одного лыжника.

Кроме того, Клебо выиграл девятую дистанционную гонку в текущем сезона. Столько же россиянин Александр Большунов выиграл в сезоне-2020/2021.