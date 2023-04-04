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FIS на ближайшем заседании обсудит допуск россиян до участия в международных соревнованиях

МОК выпустил новые рекомендации по данному вопросу для спортивных федераций.
04 апреля 2023 13:44
автор: Александр Шульгин

Совет FIS на своем ближайшем заседании обсудит вопрос допуска российских лыжников до участия в международных соревнованиях.

«FIS приняла к сведению рекомендации исполкома МОК относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Рекомендации будут обсуждаться советом FIS на его следующем заседании. До дальнейшего уведомления FIS будет придерживаться выбранного курса», - приводит заявление организации ТАСС.

Напомним, в настоящее время россияне и белорусы отстранены от турниров под эгидой FIS.

28 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских атлетов до соревнований, однако с соблюдением строгих ограничений и после проверок специальной комиссии. При этом спортсмены не имеют права представлять Россию и будут выступать в нейтральном статусе.

источник: ТАСС
FIS на ближайшем заседании обсудит допуск россиян до участия в международных соревнованиях
МОК выпустил новые рекомендации по данному вопросу для спортивных федераций.
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