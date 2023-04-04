«Елена Валерьевна сильно лукавит». Губерниев - о словах Вяльбе о нейтральном статусе спортсменов

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев подверг критике слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

Напомним, что ранее трехкратная олимпийская чемпионка высказалась против выступления россиян на Играх в нейтральном статусе.

«Елена Валерьевна, видимо, забыла, что все свои призы как лучший президент федерации и лучший тренер, хотя она никого никогда не тренировала, получила после того, как дважды её спортсмены выступали под нейтральным статусом в Пхёнчхане и Пекине. Поэтому Елена Валерьевна сильно лукавит», - цитирует Губерниева «РБК-Спорт».

Глава МОК Томас Бах выступил за участие спортсменов из России в нейтральном статусе.