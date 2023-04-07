Непряева и Прокофьева разделили первое место в разделке на 10 км

В Кировске начался заключительный этап Кубка России по лыжным гонкам.
Стартовал он с женской гонки классическим стилем на 10 км и раздельным стартом.
Ее победителем стали Наталья Непряева и Анастасия Прокофьева, показавшие абсолютно одинаковое время 29 минут 58,8 секунды.
Бронза досталась Марии Истоминой (+31,4 сек.), опередившей на 2,9 сек. Дарью Рогозину.
8 апреля лыжницы пробегут спринт.
Кубок России по лыжным гонкам
8-й этап, Кировск
Женщины. Раздельная гонка на 10 км классическим стилем.
1. Наталья Непряева - 29:58,8;
1. Анастасия Прокофьева - 29:58,8;
3. Мария Истомина +31,4;
4. Дарья Рогозина +34,3;
5. Екатерина Смирнова +36,7;
6. Вероника Степанова + 37,8...
источник: «Советский спорт»