Олимпийский чемпион Большунов выиграл гонку на 15 км в финале Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем индивидуальной гонки на 15 км классическим стилем в финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске (Мурманская область).
Он преодолел дистанцию за 38 минут 41,5 секунды, опередив Илью Семикова, который финишировал вторым на 49 секунд. Третье место у Дениса Спицова, отставшего на 1 минуту.
8 апреля лыжников ждет спринт.
Кубок России по лыжным гонкам
8-й этап, Кировск
Мужчины. Раздельная гонка на 15 км классическим стилем
1. Александр Большунов - 38:41,5;
2. Илья Семиков +49;
3. Денис Спицов +1:00,2;
4. Евгений Белов +1:04,3;
5. Алексей Червоткин +1:19,6...
источник: «Советский спорт»