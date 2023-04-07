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Олимпийский чемпион Большунов выиграл гонку на 15 км в финале Кубка России

Он опередил ближайшего преследователя на 49 секунд.
07 апреля 2023 14:15
автор: Александр Евграфов

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем индивидуальной гонки на 15 км классическим стилем в финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске (Мурманская область).

Он преодолел дистанцию за 38 минут 41,5 секунды, опередив Илью Семикова, который финишировал вторым на 49 секунд. Третье место у Дениса Спицова, отставшего на 1 минуту.

8 апреля лыжников ждет спринт.

Кубок России по лыжным гонкам

8-й этап, Кировск

Мужчины. Раздельная гонка на 15 км классическим стилем

1. Александр Большунов - 38:41,5;
2. Илья Семиков +49;
3. Денис Спицов +1:00,2;
4. Евгений Белов +1:04,3;
5. Алексей Червоткин +1:19,6...

источник: «Советский спорт»
Олимпийский чемпион Большунов выиграл гонку на 15 км в финале Кубка России
Он опередил ближайшего преследователя на 49 секунд.
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