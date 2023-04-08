Устюгов и Кулешова стали победителями Югорского марафона

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Сергей Устюгов стал победителем Югорского марафона - гонки свободным стилем на 50 км.
Он преодолел дистанцию за 1 час 49 минут 44 секунды. Второе и третье мачта заняли биатлонисты. Серебро досталось трехкратному бронзовому призеру Игр Эдуарду Латыпову, уступившему победителю 2.19,0 минуты. Бронзу взял Никита Поршнев (+4.26,0).
У женщин на высшую ступень пьедестала почета поднялась Анастасия Кулешова (2.04.16). Второе место заняла Алина Кудисова (+1.53,0). Третьей финишировала Наталия Бабчина (+2,29,0).
источник: «Советский спорт»