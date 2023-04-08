ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Устюгов и Кулешова стали победителями Югорского марафона

Соревнования проходили и у мужчин, и у женщин.
08 апреля 2023 11:26
автор: Александр Шульгин

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Сергей Устюгов стал победителем Югорского марафона - гонки свободным стилем на 50 км.

Он преодолел дистанцию за 1 час 49 минут 44 секунды. Второе и третье мачта заняли биатлонисты. Серебро досталось трехкратному бронзовому призеру Игр Эдуарду Латыпову, уступившему победителю 2.19,0 минуты. Бронзу взял Никита Поршнев (+4.26,0).

У женщин на высшую ступень пьедестала почета поднялась Анастасия Кулешова (2.04.16). Второе место заняла Алина Кудисова (+1.53,0). Третьей финишировала Наталия Бабчина (+2,29,0).

источник: «Советский спорт»
Устюгов и Кулешова стали победителями Югорского марафона
Соревнования проходили и у мужчин, и у женщин.
08.04.2023 11:26
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
Олимпийский чемпион Большунов выиграл гонку на 15 км в финале Кубка России
Он опередил ближайшего преследователя на 49 секунд.
07.04.2023 14:15
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Непряева и Прокофьева разделили первое место в разделке на 10 км
Гонка в рамках Кубка России прошла в Кировске.
07.04.2023 12:27
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
«Елена Валерьевна сильно лукавит». Губерниев - о словах Вяльбе о нейтральном статусе спортсменов
Комментатор и главный тренер сборной России продолжают выяснять отношения.
04.04.2023 21:32
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
FIS на ближайшем заседании обсудит допуск россиян до участия в международных соревнованиях
МОК выпустил новые рекомендации по данному вопросу для спортивных федераций.
04.04.2023 13:44
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
Йоханнес Клэбо отправится в США на лечение
Йоханнес Клэбо отправится в США на лечение
Норвежца по-прежнему беспокоит старая травма.
30.03.2023 15:19
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
Клебо повторил рекорд Йохауг по количеству побед на этапах Кубка мира за один сезон
Спортсмен является четырехкратным обладателем «Большого хрустального глобуса».
26.03.2023 15:17
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
«После такой гонки можно и не заканчивать карьеру». Устюгов - после победы в марафоне на ЧР
С 7 по 9 апреля в Кировске пройдет финал Кубка России.
26.03.2023 12:38
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Устюгов выиграл марафон на чемпионате России, Большунов - третий
Устюгов выиграл марафон на чемпионате России, Большунов - третий
Соревнования проходили на стадионе «Жемчужина Сибири».
26.03.2023 11:15
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Иван Якимушкин: Решил пропустить марафон на чемпионате страны, чтобы лучше выступить в финале КР
Соревнования проходят в Тюмени.
26.03.2023 10:00
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика