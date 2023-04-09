ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Наталья Непряева выиграла гонку преследования на этапе Кубка России в Кировске

Официальный сезон лыжных гонок завершается сегодня.
09 апреля 2023 11:30

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева стала победителем гонки преследования свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске.

Она преодолела 10 км за 24 минуты и 45,8 секунды.

Второй финишировала Мария Истомина. Она проиграла Непряевой 30,5 секунд. Бронзовую награду завоевал Вероника Степанова (+44,4).

Кубок России по лыжным гонкам-2023

8-й тап. Кировск.

Женщины. 10 км. Гонка преследования

1. Наталья Непряева — 24.45,8.

2. Мария Истомина — +30,5 секунды.

3. Вероника Степанова +44,4.

4. Екатерина Смирнова +54,5.

5. Анастасия Прокофьева +1.11,0.

6. Анастасия Доценко +2.20,7...

Наталья Непряева выиграла гонку преследования на этапе Кубка России в Кировске
Официальный сезон лыжных гонок завершается сегодня.
09.04.2023 11:30
Лыжный спорт
Устюгов и Кулешова стали победителями Югорского марафона
Соревнования проходили и у мужчин, и у женщин.
08.04.2023 11:26
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
Олимпийский чемпион Большунов выиграл гонку на 15 км в финале Кубка России
Он опередил ближайшего преследователя на 49 секунд.
07.04.2023 14:15
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Непряева и Прокофьева разделили первое место в разделке на 10 км
Гонка в рамках Кубка России прошла в Кировске.
07.04.2023 12:27
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
«Елена Валерьевна сильно лукавит». Губерниев - о словах Вяльбе о нейтральном статусе спортсменов
Комментатор и главный тренер сборной России продолжают выяснять отношения.
04.04.2023 21:32
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
FIS на ближайшем заседании обсудит допуск россиян до участия в международных соревнованиях
МОК выпустил новые рекомендации по данному вопросу для спортивных федераций.
04.04.2023 13:44
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
Йоханнес Клэбо отправится в США на лечение
Йоханнес Клэбо отправится в США на лечение
Норвежца по-прежнему беспокоит старая травма.
30.03.2023 15:19
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
Клебо повторил рекорд Йохауг по количеству побед на этапах Кубка мира за один сезон
Спортсмен является четырехкратным обладателем «Большого хрустального глобуса».
26.03.2023 15:17
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
«После такой гонки можно и не заканчивать карьеру». Устюгов - после победы в марафоне на ЧР
С 7 по 9 апреля в Кировске пройдет финал Кубка России.
26.03.2023 12:38
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика