Наталья Непряева выиграла гонку преследования на этапе Кубка России в Кировске

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева стала победителем гонки преследования свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске.
Она преодолела 10 км за 24 минуты и 45,8 секунды.
Второй финишировала Мария Истомина. Она проиграла Непряевой 30,5 секунд. Бронзовую награду завоевал Вероника Степанова (+44,4).
Кубок России по лыжным гонкам-2023
8-й тап. Кировск.
Женщины. 10 км. Гонка преследования
1. Наталья Непряева — 24.45,8.
2. Мария Истомина — +30,5 секунды.
3. Вероника Степанова +44,4.
4. Екатерина Смирнова +54,5.
5. Анастасия Прокофьева +1.11,0.
6. Анастасия Доценко +2.20,7...