Наталья Непряева: Я не какой-то статист и понимала, что у меня не отыграют 30 секунд

Победительница гонки преследования на этапе Кубка России в Кировске Наталья Непряева поделилась эмоциями от результата.

Отметим, что олимпийская чемпионка выиграла общий зачет соревнований.

«Понимала, что девочки не должны отыграть у меня 30 секунд. Я, извините меня, не какой-то статист. Попробуй отыграй у меня 30 секунд! Старалась идти своим темпом и понимала, что те секунды, которые были на старте, плюс-минус так и держатся на протяжении 10 километров. Старалась просто проработаться», — заявила Непряева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что второй финишировала Мария Истомина. Она проиграла Непряевой 30,5 секунд. Бронзовую награду завоевал Вероника Степанова (+44,4).