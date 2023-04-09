Наталья Непряева: Я не какой-то статист и понимала, что у меня не отыграют 30 секунд

Победительница гонки преследования на этапе Кубка России в Кировске Наталья Непряева поделилась эмоциями от результата.
Отметим, что олимпийская чемпионка выиграла общий зачет соревнований.
«Понимала, что девочки не должны отыграть у меня 30 секунд. Я, извините меня, не какой-то статист. Попробуй отыграй у меня 30 секунд! Старалась идти своим темпом и понимала, что те секунды, которые были на старте, плюс-минус так и держатся на протяжении 10 километров. Старалась просто проработаться», — заявила Непряева в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что второй финишировала Мария Истомина. Она проиграла Непряевой 30,5 секунд. Бронзовую награду завоевал Вероника Степанова (+44,4).
источник: Телеканал «Матч ТВ»