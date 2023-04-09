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Александр Большунов: Пять с плюсом за сезон никогда себе не поставлю

В Кировске завершился Кубок России.
09 апреля 2023 13:50
автор: Александр Поволоцкий

Александр Большунов подвел итог своему выступлению в сезоне 2022/2023.

Напомним, что трехкратный олимпийский чемпион стал победителем гонки преследования и общего зачета Кубка России.

«Сегодня один работал, для меня было важно поработать всю дистанцию, как индивидуальную гонку. Так и сделал, как понимаю, по чистому времени тоже выиграл. Оценка за сезон? Пять с плюсом я никогда себе не поставлю, но четыре точно есть, — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что Александр опередил ближайших преследователей в заключительной гонке на две с лишним минуты.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Александр Большунов: Пять с плюсом за сезон никогда себе не поставлю
В Кировске завершился Кубок России.
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