Александр Большунов: Пять с плюсом за сезон никогда себе не поставлю

Александр Большунов подвел итог своему выступлению в сезоне 2022/2023.

Напомним, что трехкратный олимпийский чемпион стал победителем гонки преследования и общего зачета Кубка России.

«Сегодня один работал, для меня было важно поработать всю дистанцию, как индивидуальную гонку. Так и сделал, как понимаю, по чистому времени тоже выиграл. Оценка за сезон? Пять с плюсом я никогда себе не поставлю, но четыре точно есть, — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что Александр опередил ближайших преследователей в заключительной гонке на две с лишним минуты.