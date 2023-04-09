Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов признался, что получил сообщение от норвежского спортсмена.

«Недавно мне отправил сообщение норвежский спортсмен. Он написал мне: «приезжай к нам, мы соскучились». По его мнению, стоит отринуть весь негатив, чтобы спорт по-прежнему оставался спортом. Это приободрило меня, зто значит, что есть спортсмены, которые понимают всю важность соревнований с лучшими из лучших», – приводит слова Большунова ТАСС.

Напомним, что сегодня, 9 апреля, Большунов выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка России в Кировске.