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Норвежский спортсмен – Большунову: Приезжай, мы соскучились 

Российский лыжник рассказал, что получил сообщение от неназванного спортсмена из Норвегии. 
09 апреля 2023 18:48
автор: Глеб Шевяков

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов признался, что получил сообщение от норвежского спортсмена.

«Недавно мне отправил сообщение норвежский спортсмен. Он написал мне: «приезжай к нам, мы соскучились». По его мнению, стоит отринуть весь негатив, чтобы спорт по-прежнему оставался спортом. Это приободрило меня, зто значит, что есть спортсмены, которые понимают всю важность соревнований с лучшими из лучших», – приводит слова Большунова ТАСС.

Напомним, что сегодня, 9 апреля, Большунов выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка России в Кировске.

источник: ТАСС
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