Большунов и Непряева выиграли общий зачет Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам. Он набрал 998 очков. В тройке лучших Кубка России – Илья Семиков (684 очка) и Артем Мальцев (624).

Большунов также выиграл спринтерский зачет соревнований, набрав 347 очков. Далее расположили Александр Терентьев, набравший 316 очков и Савелий Коростелев 283. В дистанционном зачете тройку лучших составили Большунов (651 очко), Денис Спицов (553) и Семиков (507).

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева выиграла общий зачет Кубка России среди женщин. На ее счету 860 очков. Второе место у Вероники Степановой – 828 очков, третье – у Екатерины Смирновой (787). Непряева также выиграла спринтерский зачет, набрав 368 очков, обойдя Алену Баранову (322) и Степанову (294).

А вот в дистанционном зачете тройку лучших составили Екатерина Смирнова (570 очков), Анастасия Прокофьева (556) и Степанова – 534.