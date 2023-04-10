Большунов отказался бежать 70-километровый марафон

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустит марафон на 70 км в Мончегорске.

«Александр Большунов не примет участия в гонке на 70 километров в Мончегорске. Через два дня он закончит сезон в Апатитах, а после полетит в Москву. Он не будет отдыхать, продолжит тренироваться и слетает в Магадан на лыжный праздник. Да и в принципе, это будут поездки, которые не связаны с соревнованиями и тяжелыми тренировками. Только поддерживающая работа», - приводит слова специалиста РИА Новости.

Напомним, в настоящее время российские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях. Для того, чтобы в сезоне-2022/23 у спортсменов было достаточно соревновательной практики, количество этапов Кубка России было увеличено, а параллельно с чемпионатом мира в России проводился альтернативный турнир - «Чемпионские высоты».