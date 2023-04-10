Бородавко считает, что Большунову не хватало конкуренции в нынешнем сезоне

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам заявил о недостаточной конкуренции на внутренней арене для трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Напомним, что 26-летний спортсмен выиграл общий зачет Кубка России. На чемпионате страны Александр завоевал три золотые медали.

«В некоторых гонках Большунову не хватало конкуренции. Он выигрывал в районе минуты — это много. Хотелось бы более явной борьбы, чтобы Непряева и Саша могли себя вывести на более высокие скорости, как на этапах Кубка мира», — цитируют »РИА Новости» Юрия Бородавко.

Добавим, что МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям россиян в качестве нейтральных спортсменов.