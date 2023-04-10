Алексей Червоткин: Многие зарубежные спортсмены тоже приписаны к армии

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Червоткин высказался относительно условий МОК для допуска российских спортсменов на международные соревнования.

Напомним, что одним из критериев стало требования, согласно которому атлеты из РФ не должны представлять силовые ведомства, а также вооруженные силы.

«У нас почти все спортсмены, не только лыжники, имеют отношение к ЦСКА, «Динамо», Росгвардии и так далее. Многие зарубежные спортсмены, если на то пошло, тоже приписаны к армии, участвуют в чемпионатах мира среди военнослужащих. Одних отстранять, других оставлять — неправильно, надеюсь, что то придумают», — цитирует Червоткина «Матч ТВ».

Ранее глава МОК Томас Бах посоветовал международным федерациям организовать специальные комиссии с целью решения о допуске россиян и белорусов до турниров.