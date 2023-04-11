Вяльбе назвала предателями тех спортсменов, которые согласятся подписать документы о нейтралитете

Глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что многие российские спортсмены не будут отказываться от флага и гимна для допуска на международные соревнования в нейтральном статусе.

Тех же, кто согласится на условия Международного олимпийского комитета (МОК) Вяльбе охарактеризовала одним словом.

«Для меня этот кто-то будет предателем и не получит никакой помощи», - приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией.