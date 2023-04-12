Вяльбе заявила, что российские лыжники лучшие в мире

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась об итогах международного сезона и оценила выступления российских лыжников вне его.

«Я даже не знаю, кто выиграл общий зачет. Ни одной гонкой не интересовалась. Считаю, что лучшие лыжники мира находятся в России. Провели огромное количество этапов Кубка России, других соревнований. В каждой гонке была борьба. Открыли для турниров несколько новых регионов. Например, Кировск. По пятибалльной системе поставлю прошедшему сезону (в России - прим.) пятерку», - приводит слова Вяльбе «Смотрим».

Добавим, что общий зачет в Кубке мира выиграли норвежцы Йоханнес Клебо и Тирил Венг соответственно.

Напомним, что российские лыжники до уведомления отстранены от турниров FIS.