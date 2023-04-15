Наталья Непряева стала чемпионкой России-2023 в марафоне на 50 км

В Апатитах в рамках чемпионата России по лыжным гонкам 2023 года состоялся женский марафон свободным стилем.

Золото завоевала олимпийская чемпионка Наталья Непряева, которая более чем на минуту превзошла своих конкуренток.

Серебро досталось Майе Якуниной, опередившей на полсекунды Евгению Крупицкую, ставшую третьей, та в свою очередь превзошла следующую в финальном протоколе лыжницу Дарью Рогозину на 2,5 сек.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Масс-старт на 50 км. Женщины, свободный стиль.

1. Наталья Непряева - 2:02.42,2.

2. Майя Якунина + 1.04,9.

3. Евгения Крупицкая +1.05,4.

4. Дарья Рогозина +1.07,9.

5. Арина Кусургашева +1.14,2.