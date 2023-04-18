ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Клебо планирует покинуть состав сборной Норвегии и готовиться к сезону самостоятельно

Уход спортсмена может лишить команду спонсоров.
Клебо планирует покинуть состав сборной Норвегии и готовиться к сезону самостоятельно
18 апреля 2023 17:30
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо может покинуть состав сборной Норвегии.

Как сообщает Adressa, 26-летний планирует готовиться к следующему сезону самостоятельно.

«Не хотим вдаваться в подробности того, как идут переговоры с лыжной ассоциацией. Решение о тренировках с национальной командой пока не принято», — заявил отец спортсмена Хокон Клебо.

Среди причин, по которым Йоханнес готов покинуть сборную, называется отсутствие полноценных сборов перед чемпионатом мира.

Кроме того, в новом варианте соглашения с лыжниками говорится, что атлеты не могут исключительно выбрать самоподготовку без санкций со стороны ассоциации, потому что тогда спортсмен лишается финансовой поддержки.

источник: Adressa.no
Клебо планирует покинуть состав сборной Норвегии и готовиться к сезону самостоятельно
Клебо планирует покинуть состав сборной Норвегии и готовиться к сезону самостоятельно
Уход спортсмена может лишить команду спонсоров.
18.04.2023 17:30
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Устюгов выиграл гонку на 70 км в рамках чемпионата России
Устюгов выиграл гонку на 70 км в рамках чемпионата России
Соревнования прошли в Мончегорске.
16.04.2023 13:15
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Степанова выиграла Авачинский марафон, Казакевич стала второй
Степанова выиграла Авачинский марафон, Казакевич стала второй
Соревнования прошли на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова.
16.04.2023 11:05
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Белов стал победителем Авачинского марафона
Белов стал победителем Авачинского марафона
Организаторам пришлось сократить дистанцию.
16.04.2023 10:55
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Наталья Непряева стала чемпионкой России-2023 в марафоне на 50 км
Лыжницы бежали свободным стилем.
15.04.2023 12:45
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Вяльбе заявила, что российские лыжники лучшие в мире
Глава ФЛГР подвела итоги сезона.
12.04.2023 13:11
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Вяльбе назвала предателями тех спортсменов, которые согласятся подписать документы о нейтралитете
Вяльбе назвала предателями тех спортсменов, которые согласятся подписать документы о нейтралитете
МОК выдвинул требования для допуска.
11.04.2023 14:57
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Алексей Червоткин: Многие зарубежные спортсмены тоже приписаны к армии
Лыжники из России пропустили минувший сезон Кубка мира.
10.04.2023 20:15
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Бородавко считает, что Большунову не хватало конкуренции в нынешнем сезоне
Лыжники из России пропускали сезон на международной арене из-за санкций FIS.
10.04.2023 14:12
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Большунов отказался бежать 70-километровый марафон
Спортсмен не будет принимать участия в энергозатратных стартах.
10.04.2023 11:55
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика