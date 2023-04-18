Клебо планирует покинуть состав сборной Норвегии и готовиться к сезону самостоятельно

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо может покинуть состав сборной Норвегии.

Как сообщает Adressa, 26-летний планирует готовиться к следующему сезону самостоятельно.

«Не хотим вдаваться в подробности того, как идут переговоры с лыжной ассоциацией. Решение о тренировках с национальной командой пока не принято», — заявил отец спортсмена Хокон Клебо.

Среди причин, по которым Йоханнес готов покинуть сборную, называется отсутствие полноценных сборов перед чемпионатом мира.

Кроме того, в новом варианте соглашения с лыжниками говорится, что атлеты не могут исключительно выбрать самоподготовку без санкций со стороны ассоциации, потому что тогда спортсмен лишается финансовой поддержки.