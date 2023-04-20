Вяльбе не исключила, что иностранцы будут извиняться перед российскими спортсменами

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предположила, как будет выглядеть возвращение российских спортсменов на мировую арену.

«Что со стороны всех спортсменов будет какая-то жуткая агрессия или бойкот, когда никто не разговаривает и руку не жмет, я почему-то в это не верю. А к тому времени, когда закончится СВО, мир сильно поменяется. Может быть, наоборот все - будут еще сильно просить, чтобы мы вернулись и извиняться перед нами?» - приводит «Спорт-Экспресс» слова Вяльбе.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией.