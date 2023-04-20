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Вяльбе не исключила, что иностранцы будут извиняться перед российскими спортсменами

Когда-нибудь они вернуться на мировую арену.
Вяльбе не исключила, что иностранцы будут извиняться перед российскими спортсменами
20 апреля 2023 11:58
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предположила, как будет выглядеть возвращение российских спортсменов на мировую арену.

«Что со стороны всех спортсменов будет какая-то жуткая агрессия или бойкот, когда никто не разговаривает и руку не жмет, я почему-то в это не верю. А к тому времени, когда закончится СВО, мир сильно поменяется. Может быть, наоборот все - будут еще сильно просить, чтобы мы вернулись и извиняться перед нами?» - приводит «Спорт-Экспресс» слова Вяльбе.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией.

источник: «Спорт-Экспресс»
Вяльбе не исключила, что иностранцы будут извиняться перед российскими спортсменами
Вяльбе не исключила, что иностранцы будут извиняться перед российскими спортсменами
Когда-нибудь они вернуться на мировую арену.
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