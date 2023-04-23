Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Клебо покинул сборную Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонках норвежец Йоханнес Клебо покинул сборную Норвегии рад экономии средств. Ранее лыжная федерация страны объявила о сокращении национальной команды из-за дефицита бюджета.

«Теперь им не придется платить за мое пребывание на вершине. У меня есть несколько друзей в сборной, с которыми обошлись плохо», - цитирует Клебо норвежский портал VG.

Клебо надеется, что несмотря на уход из сборной, он сможет выступить на чемпионате мира в следующем сезоне, поскольку участником турнира могут быть только члены национальной команды.