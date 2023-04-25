Из сборной Норвегии уходят спонсоры после того, как Клебо покинул ее состав

В Норвегии отмечают снижение привлекательность национальной команды по лыжным гонкам после выхода из ее состава Йоханнеса Клебо.

Напомним, что пятикратный олимпийский чемпион решил готовиться к соревнованиям самостоятельно.

Так, компания Norengros решила прекратить спонсировать сборную Норвегии после 20 лет сотрудничества.

«У нас есть четкое представление о модели сборной. Сейчас оно нарушается. Это огромная проблема для широты охвата, если лучшие спортсмены хотят выступать за самих себя», — цитирует VG менеджерf по маркетингу Norengros Эспена Серхауга.