Клебо может выступить на Кубке мира, несмотря на уход из сборной Норвегии

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг заявила, что лыжник Йоханнес Клебо может выступить на Кубке мира, несмотря на уход из национальной команды.

«Йоханнес Клебо - лучший лыжник мира. Он, вероятно, будет лучшим и в следующем сезоне», - приводит слова функционера TV2.

Дело в том, что Клебо уже несколько лет не мог договориться с руководством сборной Норвегии по ряду вопросов, основной из которых - график тренировок. Накануне спортсмен сообщил об уходе из сборной Норвегии.