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Вяльбе запретит российским лыжникам выступать под нейтральным флагом

Решение о допуске выносят международные федерации.
27 апреля 2023 12:35
автор: Александр Поволоцкий

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о возможном выступлении спортсменов в нейтральном статусе.

«Мы уже выступали под нейтральным флагом. Причем абсолютно под нейтральным, не так, как это было на Олимпийских играх в Пекине. Но тогда была совсем другая ситуация. Нас, так скажем, наказали за допинговые грехи. Мир пытается уничтожить российские флаг и гимн, им не нужна страна под названием Россия. В этой ситуации я всем своим спортсменам запрещаю выступать в нейтральном статусе», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

В конце марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян в нейтральном статусе.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Вяльбе запретит российским лыжникам выступать под нейтральным флагом
Решение о допуске выносят международные федерации.
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