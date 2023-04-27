Вяльбе запретит российским лыжникам выступать под нейтральным флагом

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о возможном выступлении спортсменов в нейтральном статусе.

«Мы уже выступали под нейтральным флагом. Причем абсолютно под нейтральным, не так, как это было на Олимпийских играх в Пекине. Но тогда была совсем другая ситуация. Нас, так скажем, наказали за допинговые грехи. Мир пытается уничтожить российские флаг и гимн, им не нужна страна под названием Россия. В этой ситуации я всем своим спортсменам запрещаю выступать в нейтральном статусе», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

В конце марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян в нейтральном статусе.