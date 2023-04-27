ФЛГР опубликовала состав сборной России: Большунов и Непряевы будут тренироваться в одной группе

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала состав национальной команды на следующий сезон-2023/24.

Она распределена на пять групп, у каждой из которых будет свой старший тренер.

Групп Юрия Бородавко: Большунов, Денисов, Мальцев, Спицов, Терентьев, Червоткин, Якимушкин, Истомина, Д. Непряева, Н. Непряева.

Группа Егора Сорина: Ардашев, Бакуров, Волков, Коростелёв, Порошкин, Устюгов, Пантрина, Прокофьева, Сорина, Степанова, Ступак, Фалеева.

Группа Олега Перевозчикова: Горбунов, Жуль, Забалуев, Ившин, Семиков, Тимашов, Горбунова, Жолудева, Крупицкая, Рушенцева, Смирнова.

Группа Андрея Нутрихина: Баранова, Евтягина, Еремеева, Кожинова, Кусургашева, Маслакова, Шалабода, Соболева.

Группа Пётра Седова: Кочегаров, Митрошин, Родионов, Соловьёв, Трегубов, Шаров, Кулешова.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) не определилась по вопросу допуска российских лыжников.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией.