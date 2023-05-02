Глава ФЛГР Вяльбе рассказала, что в FIS попросили россиян не приезжать на заседания организации

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о предвзятом отношении к российским спортсменам со стороны Международной федерации лыжного спорта.

«Нас там не будет. В федерации попросили нас не приезжать, не хотят, чтобы мы там были. Почему не пускают? Не сообщили», - цитирует Вяльбе норвежский ресурс VG.

По словам Вяльбе, изначально для российской делегации были забронированы билеты и отели, но потом все пришлось отменять. Из FIS пришло предложение поучаствовать онлайн, но при этом россияне не будут иметь право голоса.