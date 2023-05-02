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Глава ФЛГР Вяльбе рассказала, что в FIS попросили россиян не приезжать на заседания организации

Олимпийская чемпионка сообщила о предвзятом отношении к российским спортсменам.
Глава ФЛГР Вяльбе рассказала, что в FIS попросили россиян не приезжать на заседания организации
02 мая 2023 18:49
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о предвзятом отношении к российским спортсменам со стороны Международной федерации лыжного спорта.

«Нас там не будет. В федерации попросили нас не приезжать, не хотят, чтобы мы там были. Почему не пускают? Не сообщили», - цитирует Вяльбе норвежский ресурс VG.

По словам Вяльбе, изначально для российской делегации были забронированы билеты и отели, но потом все пришлось отменять. Из FIS пришло предложение поучаствовать онлайн, но при этом россияне не будут иметь право голоса.

источник:
Глава ФЛГР Вяльбе рассказала, что в FIS попросили россиян не приезжать на заседания организации
Глава ФЛГР Вяльбе рассказала, что в FIS попросили россиян не приезжать на заседания организации
Олимпийская чемпионка сообщила о предвзятом отношении к российским спортсменам.
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