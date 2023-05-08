Российский лыжник Якимушкин назвал отличия между Большуновым и Устюговым 

Заслуженный мастер спорта России 2022 года, российский лыжник Иван Якимушкин поделился мнением по поводу того, какими навыками обладают его спортивные коллеги – Александр Большунов и Сергей Устюгов, а также назвал, чем они отличаются друг от друга.

«Не считаю, что Большунов – небожитель. Он проделал огромную работу, чтобы получить такие результаты. Небожитель – это больше Серега Устюгов. Он очень талантливый, талантливый от природы. У него какая-то внутренняя скорость, которую он может выдавать. А Саня – никто не говорит, что ему не дано, он суперталантлив – но у него есть плюс: он очень жестко себя держит в рамках расписания. Он эту скорость натренировал», — приводит слова Якимушкина «Чемпионат».

Добавим, что за свою карьеру в лыжном спорте Устюгов дважды становился чемпионом мира в 2017 году и завоевал олимпийское золото эстафете 4×10 км в 2022 году. Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом (2022 год) и двухкратным обладателем Кубка Мира в сезонах-2019/2020 и 2020/2021.