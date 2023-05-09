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Вероника Степанова находится на Параде Победы в Москве

Спортсменка опубликовала фото с Красной площади в соцсетях.
Вероника Степанова находится на Параде Победы в Москве
09 мая 2023 10:15
автор: Александр Кожевников
автор фото: Соцсети Вероники Степановой

Российская лыжница, олимпийская чемпионка Вероника Степанова находится на Параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram канале.

«Май. Главная площадь страны. Ура!», - написала спортсменка.

9 мая 2023 года отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.

Вероника Степанова является победительницей эстафеты 4х5 км на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Напомним, российские лыжники не принимают участие в международных соревнованиях в нынешнем сезоне. В конце марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян в нейтральном статусе.

При этом глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что запретит российским лыжникам выступать под нейтральным флагом.

Вероника Степанова находится на Параде Победы в Москве
Вероника Степанова находится на Параде Победы в Москве
Спортсменка опубликовала фото с Красной площади в соцсетях.
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