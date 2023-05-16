Марафонская серия Ski Classics продлила отстранение россиян

Российские и белорусские лыжники не смогут соревноваться в серии марафонских гонок Ski Classics.

Напомним, что ранее организация запретила проводить свои соревнования на территории РФ.

«Правление Ski Classics приняло решение не снимать запрет, введенный в феврале 2022 года в отношении белорусских и российских профессиональных команд и спортсменов. В предстоящем сезоне, на который скоро откроется регистрация команд, ситуация не изменится», — цитирует генерального директора Ski Classics Дэвида Нильссона пресс-служба организации.

Добавим, что в рамках серии могут выступать частные команды, в которые входят: любители лыжных гонок, профессиональные спортсмены, ветераны и молодежь.