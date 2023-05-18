ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Четырехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Йохауг впервые стала мамой

Спортсменка завершила карьеру в прошлом году.
18 мая 2023 00:00
автор: Александр Евграфов

Четырехкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг впервые стала мамой. Ее жених Нильс Якоб Хофф опубликовал в социальных сетях фото маленькой ручки новорожденного ребенка. У пары родилась дочь.

«Спасибо всем, кто подарил нам немного любви. Все, кто причастен к этому событию чувствуют себя хорошо!» - написал Хофф.

Йохауг является также 14-кратной чемпионкой мира, трехкратной обладательницей Кубка мира в общем зачете. Она 81 раз побеждала на этапах Кубка мира, уступая по этому показателю лишь своей соотечественнице Марит Бьорген. 34-летняя Йохауг объявила о завершении карьеры весной минувшего года.

источник: «Советский спорт»
Четырехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Йохауг впервые стала мамой
Спортсменка завершила карьеру в прошлом году.
18.05.2023 00:00
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Марафонская серия Ski Classics продлила отстранение россиян
Лыжники не могу выступать в международных соревнованиях.
16.05.2023 15:00
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Вероника Степанова находится на Параде Победы в Москве
Вероника Степанова находится на Параде Победы в Москве
Спортсменка опубликовала фото с Красной площади в соцсетях.
09.05.2023 10:15
Лыжный спорт
автор: Александр Кожевников
Российский лыжник Якимушкин назвал отличия между Большуновым и Устюговым 
По словам 26-летнего спортсмена, одному из них талант достался от природы, а другой добился успехов упорным трудом.
08.05.2023 16:16
Лыжный спорт
автор: Глеб Шевяков
Глава ФЛГР Вяльбе рассказала, что в FIS попросили россиян не приезжать на заседания организации
Глава ФЛГР Вяльбе рассказала, что в FIS попросили россиян не приезжать на заседания организации
Олимпийская чемпионка сообщила о предвзятом отношении к российским спортсменам.
02.05.2023 18:49
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
ФЛГР опубликовала состав сборной России: Большунов и Непряевы будут тренироваться в одной группе
ФЛГР опубликовала состав сборной России: Большунов и Непряевы будут тренироваться в одной группе
У национальной команды будет пять старших тренеров.
27.04.2023 13:02
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Вяльбе запретит российским лыжникам выступать под нейтральным флагом
Решение о допуске выносят международные федерации.
27.04.2023 12:40
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Клебо может выступить на Кубке мира, несмотря на уход из сборной Норвегии
26.04.2023 14:09
Лыжный спорт
Из сборной Норвегии уходят спонсоры после того, как Клебо покинул ее состав
Лыжник пошел на этот шаг ради экономии средств лыжной федерации.
25.04.2023 18:00
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Клебо покинул сборную Норвегии
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Клебо покинул сборную Норвегии
Лыжник пошел на этот шаг ради экономии средств лыжной федерации, которая ранее объявила о сокращении сборной.
23.04.2023 21:19
Лыжный спорт
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика