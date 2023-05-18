Четырехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Йохауг впервые стала мамой

Четырехкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг впервые стала мамой. Ее жених Нильс Якоб Хофф опубликовал в социальных сетях фото маленькой ручки новорожденного ребенка. У пары родилась дочь.

«Спасибо всем, кто подарил нам немного любви. Все, кто причастен к этому событию чувствуют себя хорошо!» - написал Хофф.

Йохауг является также 14-кратной чемпионкой мира, трехкратной обладательницей Кубка мира в общем зачете. Она 81 раз побеждала на этапах Кубка мира, уступая по этому показателю лишь своей соотечественнице Марит Бьорген. 34-летняя Йохауг объявила о завершении карьеры весной минувшего года.