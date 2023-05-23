Вяльбе заявила, что FIS рассмотрит допуск лыжников на международные старты в сентябре

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) планирует рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов на международные соревнования под своей эгидой только в сентябре.

«FIS не собиралась сегодня принимать никаких решений. Насколько мы знаем, они планируют вообще на сентябрь перенести рассмотрение допуска наших спортсменов», - цитирует Вльябе «Матч ТВ».

Напомним, FIS не позволила лыжникам завершить участие в Кубке мира – 2021/2022, что не помешало Наталье Непряевой выиграть Кубок мира в общем зачете.