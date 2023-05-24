FIS принял решение не отменять отстранение россиян от международных соревнований

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) сохранил в силе действующее отстранение спортсменов из России и Беларуси от международных стартов.

«Действующая политика FIS не позволяет российским и белорусским спортсменам, а также официальным лицам принимать участие в мероприятиях под эгидой федерации. Отстранение продолжит действовать до дальнейшего уведомления», — пишет пресс-служба совета в своем заявлении.

Напомним, что в октябре прошлого года Международная федерация лыжного спорта и сноубординга объявила о продлении отстранения российских и белорусских атлетов от международных соревнований на сезон-2022/2023.