FIS утвердила уравнение дистанций в лыжных гонках у мужчин и женщин на чемпионатах мира

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) официально утвердила решение уравнять дистанции для женщин и мужчин в лыжных гонках на чемпионатах мира.

При этом решение о дистанции гонок на Олимпийских играх будет приниматься отдельно Международным олимпийским комитетом.

С сезона-2022/2023 было принято решение на этапах Кубка мира уравнять дистанции у женщин и мужчин – спортсмены бегали гонки на 10, 20 и 50 км.

«После введения в прошлом сезоне одинаковых дистанций для женщин и мужчин было одобрено использование этих дистанций в будущем также на чемпионатах мира по лыжным гонкам. Процесс подачи заявки на изменение дистанций на Олимпийских играх будет инициирован с МОК», - гласит заявление FIS.