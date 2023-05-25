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FIS утвердила одинаковые дистанции для мужчин и женщин на чемпионатах мира

Эксперимент на Кубке мира признан удачным.
FIS утвердила одинаковые дистанции для мужчин и женщин на чемпионатах мира
25 мая 2023 08:21
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

FIS приняла решение уравнять мужские и женские дистанции на чемпионатах мира.

Как сообщает пресс-служба организации, теперь на мировых первенствах и лыжники, и лыжницы будут бегать 10, 20 и 50 км, скиатлон 10+10 км, эстафета 4х7,5 км, командный и личный спринты.

В прошлом сезоне такое нововведение опробовали на Кубке мира. По итогам сезона эксперимент был признан успешным, и его решили распространить на ЧМ.

Напомним, российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях.

источник: FIS
FIS утвердила одинаковые дистанции для мужчин и женщин на чемпионатах мира
FIS утвердила одинаковые дистанции для мужчин и женщин на чемпионатах мира
Эксперимент на Кубке мира признан удачным.
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