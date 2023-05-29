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Лыжник Спицов сравнил призовые Кубка мира с материальными условиями за российские старты

FIS не снимает решение по отстранению российских лыжников.
29 мая 2023 14:14
автор: Максим Скороходов

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Денис Спицов сравнил размер призовых в России с теми, что выдавали на Кубке мира.

«На Кубке мира призовые намного выше, хотя в этом году нам серьезно улучшили условия за российские старты. Многое зависит от уровня спортсмена. Те, кто раньше не пробивался в сборную, а теперь прибавил, воспринимают перемены со знаком плюс. У тех же, кто выступал на Кубке мира, свои критерии, они стали зарабатывать меньше. Даже с учетом того, что раньше призовых на некоторых российских этапах вообще не было, а теперь есть, и неплохие», - приводит «Матч ТВ» слова Спицова.

Напомним, что в 24 мая Международная федерация лыжного спорта объявила о продлении отстранения российских и белорусских атлетов от международных соревнований.

В прошлом сезоне основными стартами для российских лыжников были Кубок России, чемпионат страны и «Чемпионские высоты».

Добавим, что Международный олимпийский комитет рекомендовал при определенных условиях допустить на индивидуальные соревнования российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Лыжник Спицов сравнил призовые Кубка мира с материальными условиями за российские старты
FIS не снимает решение по отстранению российских лыжников.
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