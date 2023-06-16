Клебо может разорвать контракт с брендом Gillette из-за деятельности в России

Пятикратный олимпийский чемпион в лыжных гонках норвежец Йоханнес Клебо может прекратить сотрудничество с брендом Gillette, принадлежащим компании Procter&Gamble, из-за того, что тот продолжил работу в России.

«У Йоханнеса уже есть соглашение с февраля. Оно является частью кампании всего бренда, которую Норвежская лыжная ассоциация провела на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Но компания хотела заключить отдельный контракт с Клебо. Мы знаем о проблеме, связанной с Procter&Gamble, и уже начали диалог с компанией. Разорвать контракт? Мы будем ждать ответа компании и критически оценивать его», — цитирует норвежский ресурс VG отца и менеджера спортсмена Хокона Клебо.

Также сообщается, что журналистам не удалось получить комментарии в компании с Procter&Gamble.